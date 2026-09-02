İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD’nin Hürmüzgan eyaletindeki Sirik kentinde bir düğün töreninin düzenlendiği konuta yönelik saldırısına misilleme olarak Ürdün’deki ABD üssünün balistik füzelerle hedef alındığını açıkladı. İran tarafı, saldırıda çok sayıda ABD askerinin öldürüldüğünü öne sürdü.

ABD DENİZ PİYADELERİ HEDEF ALINDI

Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, Ürdün’de bulunan ve ABD deniz piyadelerine ait olduğu belirtilen Camp Titin üssünün balistik füzelerle vurulduğu bildirildi.

Saldırının, ABD'nin İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kentindeki Kuheştek'te bir konut ve düğün törenini hedef almasına karşılık gerçekleştirildiği belirtildi.

İran Devrim Muhafızları, saldırı sonucunda çok sayıda ABD askerinin öldüğünü ileri sürdü. ABD tarafından ise söz konusu can kayıplarına ilişkin doğrulama veya ayrıntılı bir açıklama aktarılmadı.

İRAN'DA PEŞ PEŞE PATLAMALAR

Gerilim, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM) İran topraklarında Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine yönelik saldırı başlattığını duyurmasının ardından daha da tırmandı.

İran basınında yer alan haberlerde, ABD’nin operasyon açıklamasının ardından Keşm Adası, Bender Abbas, Sirik, Çabahar ve Kunarek bölgelerinde peş peşe patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.

İran devlet televizyonu ayrıca Kirman eyaletindeki Ciroft Havaalanı’nın hedef alındığını duyurdu.

İran tarafının açıklamalarına göre ABD'nin Sirik ilçesine bağlı Kuheştek kentinde bir konut ve düğün töreninin hedef alınması sonucu siviller de saldırıdan etkilendi.

Hürmüzgan Vali Yardımcısı Nefisi, olayla ilgili daha önce yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre en az 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 50 kişinin de yaralandığını bildirmişti.