İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı'nda bir süper tankerin daha deniz mayınına çarptığını ve gemide patlama meydana geldiğini duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusunun yazılı açıklamasına göre tanker, bugün alternatif güney rotası üzerinden boğazdan ayrılmaya çalıştığı sırada mayına çarptı. Çarpmanın etkisiyle tankerde patlama oldu.

Açıklamada, geminin yaklaşık 2 milyon varil petrol taşıma kapasitesine sahip olduğu için “süper tanker” olarak adlandırıldığı belirtildi.

Devrim Muhafızları Ordusu, mayına çarptığını bildirdiği geminin görüntülerini de yayımladı. Açıklamada, bu gemiyle birlikte bugün dört petrol tankerinde patlama meydana geldiği bilgisine yer verildi.