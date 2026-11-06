İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı’ndan geçmeye çalışan iki petrol tankerinin mayına çarptığını duyurdu. Yazılı açıklamada, tankerlerin takip sistemlerini kapattığı, mayına çarpmalarının ardından gemilerde yangın çıktığı ve her iki geminin de seyrine devam edemediği belirtildi.

Açıklamada, İran’ın öne sürdüğü yedi şart uygulanmadıkça Hürmüz Boğazı’nın kapalı kalacağı uyarısı yapıldı. Boğazdaki gemilerin ABD’nin zorlamasıyla mayınlı bölgeden geçmeye çalışması halinde mayına çarpma olaylarının devam edeceği savunuldu.

İran Ordu Sözcüsü Tuğgeneral Muhammed Ekreminiya da Devrim Muhafızları Ordusuna yakınlığıyla bilinen yarı resmi haber ajansı Defapress’e yaptığı açıklamada ABD’yi uyardı.

ABD’nin bölgedeki varlığının yanı sıra Güneybatı Asya dışında da üsleri bulunduğunu ve bu üslere kuvvet konuşlandırdığını hatırlatan Ekreminiya, “İran Silahlı Kuvvetleri, saldırı durumunda ABD’ye ait bütün maddi ve manevi hedeflere coğrafi sınır tanımaksızın saldırı düzenleyecek.” dedi.

Ekreminiya, Hürmüz Boğazı’nın ancak İran’ın önerdiği şartların kabul edilmesinin ardından açılabileceği mesajını yineledi.