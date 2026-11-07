İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hürmüz Boğazı'nın doğusunda bir petrol tankerinin mayına çarptığını duyurdu. Komutanlığın yazılı açıklamasına göre, tankerde çarpmanın ardından yangın çıktı ve tanker seyrine devam edemedi.
Açıklamada, olayın sabah saatlerinde meydana geldiği belirtildi. Tankerin takip sistemlerini kapatarak boğazın doğusundan geçmeye çalıştığı sırada mayına çarptığı kaydedildi.
Komutanlık, gemilerin tehlikeli bölgeden geçmeye çalışması halinde mayına çarpma olaylarının yaşanmaya devam edeceği uyarısında bulundu.