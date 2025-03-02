Bakan, oturuma katılan 273 milletvekilinden (290 üyeden) 182'sinin desteğiyle görevden alınması yönündeki önergeyi destekledi ve güvenoyu alamadı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeshkian, bakanı milletvekilleri önünde savunmaya çalıştı. Bezeshkian, "Düşmanla (ekonomik) bir savaşın ortasındayız" dedi.

"Toplumumuzun bugün yaşadığı ekonomik sıkıntılar bir kişinin sorumluluğunda değildir ve bunu bir kişinin üzerine yükleyemeyiz" diye ekledi.

Çok sayıda milletvekili seslerini yükselterek sırayla bakanı sert bir dille eleştirerek, ekonomik durumun vahim olmasından onu sorumlu tuttu.

Milletvekili Ruhullah Mutafkar Azad, "Halk yeni enflasyon dalgasını kaldıramıyor, yabancı para birimlerinin ve diğer emtiaların fiyatlarında yaşanan artışın kontrol altına alınması gerekiyor" dedi.

Öte yandan Milletvekili Fatima Muhammed Beji, “İnsanlar ilaç ve tıbbi ekipman satın almaya gücü yetmiyor.” dedi.

Daha önce Merkez Bankası valisi olan Bakan Hemmati ise "Ekonominin karşı karşıya olduğu en büyük sorun enflasyondur. Bu, yıllardır ekonomiyi etkileyen kronik bir sorundur." dedi