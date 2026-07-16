İran basını tarafından ABD ordusunun Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası yakınlarına saldırı düzenlediği bildirildi.

FÜZELERLE VURULDU

Fars Haber Ajansı'na göre, Hürmüzgan Valiliği tarafından konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, Keşm Adası yakınlarının ABD güçleri tarafından atılan füzelerle vurulduğu kaydedildi.

EN KRİTİK ENERJİ GENİŞ NOKTALARINDAN BİRİ

Dünyanın en kritik enerji geçiş noktalarından biri olan ve boğazın hemen yanında bulunan ada, deniz trafiğinin izlenmesi, hava savunması ve bölgedeki askeri hareketliliğin takibi açısından öne çıkıyor.

İRAN EKONOMİSİNE KATKI SUNUYOR

Hürmüz Boğazı'na yakın konumu, Körfez ülkeleriyle ticaret ve deniz taşımacılığı için avantaj sağlarken; ada aynı zamanda petrol-gaz, petrokimya, lojistik ve turizm faaliyetleri açısından İran ekonomisine katkı sunuyor.