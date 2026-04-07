ABD merkezli Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD-İran müzakereleriyle ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu. WSJ'ye göre İran, ABD ile doğrudan diplomatik ilişkilerini kesmeden önce bile müzakerelerde sert bir tutum sergiledi ve geri adım atmayacağı sinyalini verdi.

ELİNDEKİ FÜZE SAYISINI AÇIKLADI

Pakistan'lı arabuluculara göre Tahran, görüşmelere arabuluculuk yapan Pakistan’a, kazanmakta olduğuna inandığını ve cephaneliğinde 15 bin füze ile 45 bin insansız hava aracını bulundurduğunu bildirdi.

Aracılar, bu rakamların muhtemelen abartılı olduğunu ancak İran'ın geri adım atmayacağının göstergesi olduğunu bildirdi.