ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile temasların yeniden başlayacağını açıklaması, İran tarafından yalanlandı. Yalanlamadan saatler sonra İran, bir ABD İHA'sı vurduklarını duyurdu.

Fars Haber Ajansı tarafından paylaşılan habere göre, İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri'ne bağlı hava savunma sistemleri, Hürmüz Boğazı semalarında ABD'ye ait MQ-9 tipi bir İHA tespit etti ve takiben vurdu.

Söz konusu iddiaya ilişkin İran resmi makamlarından henüz doğrulanmış resmi bir açıklama yapılmazken, Washington ve Tahran hattından birbiriyle çelişen mesajlar gelmeye devam ediyor.

TRUMP 'GÖRÜŞMELER YAPILACAK' DEDİ

New Jersey'den Washington'a dönüşü sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, planlanan askeri operasyonun askıya alınmasının ardından İran ile müzakerelerin Pazartesi günü öğleden sonra yeniden başlayacağını söyledi.

Bölgedeki temaslara değinen Trump; Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Türkiye ve İran dahil olmak üzere bölgesel aktörlerin talebi üzerine saldırıyı durdurduklarını belirtti.

Planlanan hamleyi "İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana yapılacak en büyük saldırı" olarak tanımlayan Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması ve İran'ın nükleer silahsızlandırılması konularında kısa sürede bir anlaşmaya varılabileceğini savundu.

İRAN YALANLADI

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise ABD ile herhangi bir müzakere yürütüldüğü yönündeki iddiaları net bir dille yalanladı.

Bekayi, Hürmüz Boğazı üzerinden geçici bir güvenli geçiş koridoru oluşturulması amacıyla yalnızca komşu ülke Umman ile aktif görüşmeler yapıldığını ve bir anlaşmaya yakın olunduğunu ifade etti.

ABD’nin bölgedeki askeri varlığının ve deniz ablukasının istikrarsızlığı artırdığını kaydeden Bekayi, Hürmüz Boğazı'nda giriş ve çıkış hattı olmak üzere tek bir seyrüsefer rotasının planlandığını, ancak ABD'nin saldırgan eylemleri sona ermedikçe deniz trafiğinin tamamen normale dönmeyeceğini vurguladı.