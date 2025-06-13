İsrail'in İran'a olan saldırıları hız kesmeden devam ediyor. İsrail uçakları Tebriz, Buşehr ve Hamedan'a yeni saldırılar düzenledi. Bombardımanlar, ülkenin hava ve deniz taşımacağıcılığını hedef aldı.

İran'a yapılan saldırılar, İsrail Dış İstihbarat örgütü Mossad tarafından yapılan ve İran'ın hava savunma sistemlerini hedef alan saldırılar sonrası daha da şiddetli bir hal aldı.

Saldırıların şiddetti, yerel halkın kameralarına yansıdı. Tebriz ve Buşehr'de göğe yükselen kara dumanlar kilometrelerce öteden gözlemlendi. Acil durum ekipleri ise müdahalede bulundu.

İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz, saldırıların devam edeceğini ve İsrail ordusunun "uzun soluklu bir operasyona hazırlandığını" söyledi.