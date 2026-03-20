İran semalarında hasar alan ABD’ye ait bir F-35 savaş uçağının Amerikan üslerinden birine acil iniş yapması ve ardından gelen kara harekâtı sinyalleri, gerilimi zirveye çıkardı. ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a asker göndermeyeceğine dair kararlı duruşuna karşın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun verdiği mesajlar uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

NASRALLAH FÜZESİNİ İLK KEZ KULLANDILAR

Savaşın bu aşamasında en dikkat çekici gelişme ise İran Devrim Muhafızları Ordusu’ndan geldi. "Gerçek Vaat 4" operasyonunun 65. dalgasının tamamlandığını duyuran Tahran yönetimi, Kadr füzesinin gelişmiş ve çoklu savaş başlığına sahip versiyonu olan "Nasrallah" füzesini ilk kez bu saldırı dalgasında kullandığını açıkladı.

Yüksek hassasiyetli vuruş kabiliyeti ve hava savunma sistemlerini yanıltma özelliğiyle bilinen bu yeni nesil füze teknolojisinin devreye girmesi, bölgedeki stratejik dengeleri sarsan teknik bir dönüm noktası olarak kaydedildi.

AĞIR BALİSTİK TİPLERİYLE ÖNE ÇIKIYOR

Hizbullah ve İran teknolojisinin ortak ürünü olarak nitelendirilen Nasrallah füze ailesi, özellikle nokta atışı yapabilen terminal aşamada yüksek manevra kabiliyeti sunan ağır balistik tipleriyle öne çıkıyor.

Elektronik karıştırmaya karşı dirençli yapıları sayesinde stratejik askeri üsleri ve enerji tesislerini hedef alma kapasitesine sahip olan bu mühimmatların sahada ilk kez kullanılması, 28 Şubat’tan bu yana devam eden çatışmaların şiddetini artırırken can kaybı sayısının da yükselmesine neden oluyor.