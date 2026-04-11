The New York Times'ın haberine göre İran, mayınlarla Hürmüz Boğazı'nı istese de trafiğe tam anlamıyla açamıyor. Zira İran, denize bıraktığı mayınların nerede olduğunu bilmiyor.

Tahran yönetimi savaşın başında sulara döşediği deniz mayınlarının yerlerini bilmediği gibi mayınları tespit edecek ekipmana sahip değil.

İran'ın kimseyi yanına yaklaştırmadığı Boğaz cevap anahtarı olmayan ölümcül bir bulmacaya dönüştü.

Bu gelişme Başkan Yardımcısı JD Vance liderliğindeki ABD heyeti ile İranlı müzakereciler arasında Pakistan’da gerçekleşecek barış görüşmelerini de doğrudan etkiliyor.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi boğazın "teknik sınırlamalar dikkate alınarak" trafiğe açılacağını ifade etti.

Ancak Amerikalı yetkililer bu açıklamanın aslında mayınları bulma ve temizleme konusundaki acziyete bir atıf olduğunu belirtiyor.

Boğazın kapalı kalması enerji fiyatlarını yukarı çekerek İran’a savaşta önemli bir koz sağladı. Ancak mayınlar bulunamaz ve Boğaz açılamazsa, bu koz bir engele dönüşebilir.

MAYINLAR AKINTIYLA SÜRÜKLENİYOR OLABİLİR

İran bu mayınları yerleştirirken küçük tekneler kullandı ve ABD-İsrail tehdidi altında devam eden tüm süreç oldukça gelişigüzel bir şekilde ilerledi.

ABD'li yetkililer İran’ın her mayının konumunu düzgün bir şekilde kaydedip etmediği konusunda ciddi şüpheler yaşıyor.

Hatta kayıt altına alınan noktalarda bile bazı mayınların akıntıyla serbestçe sürüklenecek şekilde bırakıldığı ifade ediliyor.

Deniz mayınlarını temizlemek onları yerleştirmekten çok daha zor ve büyük bir uzmanlık gerektiren bir iş. İran'ın Boğaz'a hiçbir askeri yetkiliyi yaklaştırmaması durumu zorlaştırıyor.

İran Devrim Muhafızları gemilerin mayınlarla çarpışabileceği konusunda uyarılar yayınladı. Yarı resmi ajanslar tarafından paylaşılan güvenli rota haritaları bile bu belirsizlikler nedeniyle son derece kısıtlı kaladı.