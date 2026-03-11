İngiliz basını İran'ın yaklaşık bir düzine mayını Hürmüz Boğazı'na yerleştirdiği öne sürdü. İran'ın Hürmüz Boğazı'na mayın yerleştirdiği iddialarına yanıt veren ABD Başkanı Donald Trump "Bence Hürmüz Boğazı’nda büyük güvenlik önlemleri göreceksiniz. İran’ı darmadağın ettik. Ağır bedel ödüyorlar. İran Hürmüz Boğazı'na hiç mayın yerleştirmedi. Petrol şirketleri Hürmüz’ü kullanmalı. Tek gecede İran’ın tüm mayınlama gemilerini ortadan kaldırdık." ifadelerini kullandı.

Mücteba Hamaney'in görevde kalması durumunda ABD'nin zafer ilan edip etmeyeceği sorusuna ise Trump, "Bu soruya yorum yapmak istemiyorum." yanıtını verdi.

Öte yandan Trump, İran'da bir okula düzenlenen Tomahawk saldırısının ABD ordusu tarafından "yanlışlıkla" gerçekleştirildiği yönündeki ön rapora ilişkin soruyu ise "Şu an rapor hakkında bilgim yok." sözleriyle geçiştirdi.

Diğer yandan ABD Başkanı, İran'la yürüttükleri "savaş" sürecinde İspanya'nın kendilerine hiç yardımcı olmadığını söyleyerek, bu ülkeyle ticari ilişkileri kesebilecekleri uyarısını yineledi.

Trump ayrıca, Lübnan ile ilgili bir soruya, "Lübnan'ı ve halkını seviyoruz ancak Hizbullah'tan kurtulmamız lazım." yanıtını verdi.

CENTCOM'DAN LİMANLARDAN UZAK DURUN UYARISI

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), sivillere Hürmüz Boğazı boyunca İran tarafından kullanılan limanlardan uzak durulması uyarısında bulundu.

Açıklamada, İran'ın Hürmüz Boğazı boyunca sivil limanları "askeri operasyonlar yürütmek için kullandığı" iddia edilirken, bu durumun insanların hayatını tehlikeye attığı ifade edildi.

Askeri amaçlarla kullanılan sivil limanların koruma statüsünü kaybederek uluslararası hukuk uyarınca meşru askeri hedefler haline geldiği belirtilen açıklamada, İran'daki sivillere, İran Deniz Kuvvetlerinin faaliyet gösterdiği tüm liman tesislerinden derhal uzak durmaları çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, "ABD ordusu, İran rejiminin askeri amaçlarla kullandığı tesislerin içinde veya yakınında sivillerin güvenliğini garanti edemese de, Amerikan kuvvetleri sivillere zarar vermeyi en aza indirmek için mümkün olan her türlü önlemi almaya devam edecektir." ifadesi kullanıldı.

'BASRA KÖRFEZİ’NDE HİÇBİR LİMAN GÜVENLİ OLMAYACAK'

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, "Eğer limanlarımıza karşı en küçük bir tehdit dahi olursa, Fars (Basra) Körfezi’nde hiçbir liman ve iskele güvenli olmayacak." dedi.

İran basınına göre, Şikarçi, katıldığı bir televizyon programında, ABD Merkez Kuvvetleri Komutanlığı'nın (CENTCOM), "İran’daki sivil liman çalışanlarını ve mürettebatı, askeri faaliyetlerin yürütüldüğü tesislerden derhal uzak durmaları" yönündeki duyurusuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Devrim Muhafızları Ordusu’nun tüm unsurları ile birlikte sahada olduğuna vurgu yapan Şikarçi, Basra Körfezi’nin kontrolünün kendilerinde olduğunu belirterek, "Eğer limanlarımıza karşı en küçük bir tehdit dahi olursa, Fars (Basra) Körfezi’nde hiçbir liman ve iskele güvenli olmayacak ve bölgedeki tüm liman ve ekonomik alanlar meşru hedefimiz haline gelecek." ifadesini kullandı.

Şikarçi ayrıca, bölge ülkelerine topraklarını ABD saldırıları için kullandırmamaları çağrısı yaptı.

Öte yandan Devrim Muhafızları Komutan Yardımcısı Ali Fadavi "Sualtıdan fırlatılan füzelerimiz var ve bunların hızı saniyede 100 metre. Önümüzdeki günlerde bunları kullanabiliriz." dedi.