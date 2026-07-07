Hürmüz Boğazı yakınlarında, İran donanmasının uyarılara uymadığı öne sürülen bir petrol tankerini hedef aldığı bildirildi. İran devlet televizyonunun ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı habere göre, söz konusu petrol tankeri, bölgede yapılan tekrarlı uyarılara kulak asmamasının ardından vuruldu.

Yayınlanan haberde, Katar'a ait "Al-Rekayyat" adlı geminin, ABD Donanması desteğiyle Hürmüz Boğazı'ndaki Umman rotasından geçmeyi planladığı öne sürüldü. Geminin, rotası üzerinde kendisine yönelik yapılan tekrarlı uyarıları görmezden geldikten sonra hedef alındığı aktarıldı. Diğer taraftan İngiltere Deniz Ticaret Örgütü (UKMTO) de Hürmüz Boğazı'nda Umman kıyısı yakınlarında güneye doğru seyreden bir tankerden ihbar aldıklarını duyurdu.

Yaşanan olayın ardından İranlı yetkililer tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak Axios'un haberine göre, iki ABD'li yetkili saldırının sorumlusu olarak İran'ı işaret etti.

Saldırının zamanlaması ise dikkat çekti. Olay, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen tüm gemilerin kendilerinden izin alması gerektiği yönündeki tekrarlanan uyarılarına rağmen, UKMTO'nun Güney Koridoru'nun "koordinasyon olmaksızın" kullanılabileceğini bildirmesinden bir gün sonra meydana geldi.