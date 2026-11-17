Körfez ülkesinin devlet televizyonuna göre, İran’ın İslam Devrim Muhafızları’nın (IRGC) düzenlediği saldırının ardından Bahreyn’de bir insansız hava aracı saldırısı engellendi.

İslam Devrim Muhafızları Salı günü, Bahreyn’deki Isa hava üssünde bulunan bir ABD radar sistemine insansız hava aracı saldırısı düzenlediğini açıkladı.

İran’ın IRIB yayın kuruluşu tarafından aktarılan bir açıklamaya göre, İslam Devrim Muhafızları saldırının “bölgedeki ABD güçlerinin düşmanca faaliyetlerine karşı koyma çabalarının bir parçası” olduğunu belirtti.

Bu saldırı, son günlerde Körfez ülkesindeki ABD radar sistemlerine yönelik İran’ın üstlendiği birkaç saldırıdan en sonuncusudur.