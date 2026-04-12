28 Şubat'ta İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik hava saldırıları ile başlayan savaşta ilk barış görüşmeleri, dün Pakistan'ın başkenti İslamabad'da gerçekleşti. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, 21 saat süren toplantıların ardından anlaşmaya varılamadığını açıklarken, İran medyasında, İslamabad'daki Tahran-Washington görüşmelerinde ortak bir çerçeve ve anlaşmaya varılamamasının nedeninin ABD'nin aşırı talepleri olduğu öne sürüldü.



HÜRMÜZ BOĞAZI YENİDEN KAPATILDI



İslamabad'da yaklaşık 21 saat süren ABD-İran müzakerelerinin özellikle Hürmüz Boğazı meselesi ve nükleer materyallerin ülke dışına çıkarılması gibi konularda anlaşma sağlanamadığı belirtildi.



Görüşmelerde yaşanan krizin ana maddeleri arasında yer alan Hürmüz Boğazı, barış masasının dağılmasının ardından yeniden gemi geçişine kapatıldı. Sabah saatlerinde Hürmüz Boğazı'ndaki trafiği tamamen durduran İran Devrim Muhafızları Ordusu, geçiş hazırlığında olan iki petrol tankerini durdurdu.











www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.