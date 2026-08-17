İran'ın, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait bir petrol tankerini Hürmüz Boğazı'ndan geçiş sırasında alıkoyduğu belirtildi. Fars Haber Ajansı'nın aktardığına göre, Denizcilik seyrüsefer verileri, BAE'ye ait bir şirkete bağlı olan tankerinin geçiş esnasında durdurulduğunu gösteriyor. Tankerin Kiş Adası yakınlarında alıkonulduğu kaydedildi. İran'ın, Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçiş için belirlediği düzenlemeler kapsamında, İran tarafından belirlenen güzergahın kullanılmasının yanı sıra hizmet bedelinin ödenmesi ve İran makamlarından izin alınmasının tankerlerin uyması gereken şartlar arasında olduğu ifade edildi.

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