İran Devrim Muhafızları Ordusu, biri Hürmüz Boğazı'nın doğusunda, diğeri boğazın içinde bulunan iki petrol tankerinin mayına çarptığını duyurdu. Ordudan yapılan yazılı açıklamada, tankerlerde çıkan yangınların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, iki tankerin takip sistemlerini kapatarak Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalıştığı ve bu sırada mayına çarptığı ifade edildi. Devrim Muhafızları, boğazdaki gemilerin ABD'nin zorlamasıyla mayınlı bölgeden geçmeye çalışması halinde benzer olayların yaşanmaya devam edeceği uyarısında bulundu.

KEŞM ADASI'NDA İKİ PATLAMA SESİ DUYULMUŞTU

İran basını, tankerlerin mayına çarptığına ilişkin açıklamadan önce, Hürmüz Boğazı'na yakın Keşm Adası'nda iki patlama sesi duyulduğunu bildirmişti. İsmi açıklanmayan İranlı bir yetkili de seslerin Hürmüz Boğazı ile ilgili olduğunu söylemişti.

İran devlet televizyonu ise patlamaların, Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere yönelik uyarı atışlarından kaynaklanmış olabileceğini belirtmişti.