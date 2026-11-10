İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda bugün öğleden sonra izin verilmeyen güzergahı kullanan üçüncü petrol tankerinin deniz mayınına çarparak patladığını duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Halkla İlişkiler Biriminin açıklamasında, geminin boğazın doğusunda yanmaya devam ettiği, patlama ve yangından yükselen dumanın gökyüzünü kapladığı belirtildi. Olay, açıklamada günün üçüncü tanker patlaması olarak aktarıldı.

Açıklamada, ABD ordusuna ait Hürmüz Boğazı'nın güneyindeki kıyı radarları ve seyir destek sistemlerinin imha edildiği öne sürüldü. Bunun ardından, yasa dışı olarak nitelendirilen güzergahları kullanan tankerlerin geçmişe göre çok daha büyük risklerle karşı karşıya kaldığı ve bazı tankerlerin deniz mayınlarına çarptığı iddia edildi.

SABAH İKİ TANKERİN GEÇİŞİNİN ENGELLENDİĞİ AÇIKLANDI

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi de İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan iki petrol tankerinin, ABD'ye ait F-35 savaş uçağının desteğine rağmen kaza geçirdiğini ve geçişlerinin engellendiğini belirtti.

Muhibbi, tankerlerin ne tür bir kazaya karıştığına ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

İran, ABD'nin 8 Temmuz'da saldırılarına yeniden başlaması üzerine 12 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'nı tekrar kapatmıştı. Tahran yönetimi, belirlediği rota dışında ve izinsiz geçen gemileri hedef alacağı tehdidinde bulunmuştu.