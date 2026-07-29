İran devlet televizyonuna konuşan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, bölgedeki gelişmeler ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin yürütülen temaslar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

‘BİZ SAVAŞIN YENİDEN BAŞLAMASINA HAZIRIZ’

Umman Sultanlığı ile boğaz konusunda müzakereler gerçekleştirdiklerini aktaran Garibabadi, "Eğer Umman, İran'ın Hürmüz Boğazı konusundaki önerisini kabul etmezse, boğaz kapalı kalmaya devam edecek. Biz savaşın yeniden başlamasına hazırız" ifadelerini kullandı.

‘BELİRLİ BÖLÜMÜ İRAN KONTROLÜNDE BULUNMALI’

Tahran yönetiminin Hürmüz Boğazı'nın güney güzergahını kabul etmediğini belirten Garibabadi, İran'ın sunduğu önerinin boğazdaki güzergahlardan birinin tamamen, diğerinin ise belirli bir bölümünün İran kontrolünde bulunması olduğunu söyledi.

‘İRAN BAŞKA HİÇBİR FORMÜLÜ KABUL ETMEYECEKTİR’

İranlı yetkili, "Bizim önerimiz, boğazdaki bir güzergahın tamamen İran'ın kontrolünde olması, diğer güzergahın bir bölümünün de yine İran'ın kontrolünde bulunmasıdır. Bu senaryo kesindir ve İran başka hiçbir formülü kabul etmeyecektir. Umman ile bir uzlaşıya varamazsak, Hürmüz Boğazı konusundaki yolumuza devam edeceğiz. Uzlaşmaya varılsa bile boğaz hemen açılmayacak. Savaşın verdiği zararlar, ABD'nin mutabakatı ihlal etmesi gibi konular var. Nihai karar ülkedeki karar vericiler tarafından değerlendirilecektir" dedi.