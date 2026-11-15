İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD'nin Tahran'ın şartlarına verdiği yanıtların uygulanabilir olmadığını belirtti. Garibabadi, Washington yönetiminin bazı şartların yerine getirilmesini ileri bir tarihe ertelemesi halinde taraflar arasında uzlaşı sağlanamayacağını söyledi.

İran devlet televizyonuna konuşan Garibabadi, ABD'nin öncelikle İran'ın tüm şartlarının yerine getirileceğine ilişkin gerekli güvenceleri vermesi gerektiğini ifade etti.

HÜRMÜZ PLANININ SÜRESİ 7 GÜNDEN 2 GÜNE İNDİRİLDİ

Garibabadi, Tahran yönetiminin Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin hazırladığı planın uygulama süresini 7 günden 2 güne indirdiğini açıkladı. Bu konuda özellikle Katar ve Pakistan üzerinden arabulucularla görüşmeler yürütüldüğünü belirtti.

Planın 2 gün içinde uygulanabileceğini söyleyen Garibabadi, İran'ın diplomatik yükümlülüklerini yerine getirme iradesini ortaya koyduğunu savundu. Bundan sonra Washington yönetiminin somut adım atması gerektiğini dile getirdi.

ABD'nin diplomasiyi kötüye kullanarak zaman kazanmaya ve yeniden saldırı için zemin hazırlamaya çalışabileceğini öne süren Garibabadi, güvence talebini yineledi.

NÜKLEER TESİSLERE ERİŞİM İÇİN İKİ ŞART

İran'daki nükleer tesislerin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) tarafından denetlenmesine ilişkin soruyu da yanıtlayan Garibabadi, İran'ın şartları yerine getirilip savaş kalıcı olarak sona erene kadar UAEA'nın tesislere erişimine izin verilmeyeceğini söyledi.