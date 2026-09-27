İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD'de yürüttüğü temaslar kapsamında açıklamalarda bulundu. Erakçi, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi tarafından belirlenen şartların, müzakerelerin ilerlemesi için arabulucular aracılığıyla ABD'ye iletildiğini söyledi.

ABD BAŞKANI'NDAN ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMALAR

Erakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın açılmasıyla ilgili açıklamalarını dikkatle takip ettiklerini belirtti. "Ancak henüz arabuluculardan cevap alınmadı. Elbette ABD Başkanı'ndan hem iyi hem de çelişkili açıklamalar duyuluyor. Biz arabulucular vasıtası ile kesin cevabı bekliyoruz, gelecek cevaba göre karar alacağız." dedi.

GERİ ADIM YOK

Hürmüz Boğazı'nın açılması için İran'ın öne sürdüğü şartların uygulanması gerektiğini vurgulayan Erakçi, bu konuda geri adım atmayacaklarını ifade etti.

Erakçi, "Ülkemi diplomasi yolunu denememekle suçlayabilecek kimsenin olmadığını düşünüyorum. Diplomatik ve müzakere yolunu kapatmadık, ancak İran halkının haklarını savunmaktan da vazgeçmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

BM GENEL KURULU SONRASI ABD'DE

İran heyeti, BM Genel Kurulu kapsamında gittiği ABD'de, Hürmüz Boğazı'nın açılmasına dair Katar arabuluculuğunda ABD'ye 7 şart sunmuştu. ABD Başkanı Donald Trump ise İran'ın şartlarını kabul etmediklerini açıklamıştı. BM Genel Kurulu'nun ardından İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ülkesine dönmüş, Dışişleri Bakanı Erakçi'nin ise çarşamba gününe kadar ABD'de kalmasına karar verilmişti.