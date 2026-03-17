Orta Doğu’da tırmanan gerilim ve artan çatışma ortamı, İran’da hayatı zorlaştırmaya devam ederken halkın dış dünyayla bağı adeta kopma noktasına geldi. İsrail ve ABD ile yaşanan krizin gölgesinde internet erişiminin tamamen kısıtlanması, milyonlarca İranlıyı sevdiklerine ulaşamaz hale getirdi.

Ancak bu dijital izolasyonun ortasında, Türkiye-İran sınırında uygulanan sıra dışı bir yöntem, yasakları delerek çaresiz ailelere umut kapısı aralıyor.

BBC Farsça tarafından paylaşılan bilgilere göre, sınır hattında yaşayan bir Türk vatandaşı, geliştirdiği "çift telefon" düzeneğiyle iki ülke arasında canlı bir iletişim köprüsü kuruyor. Hem Türk hem de İran mobil ağlarına aynı anda erişebilen bu şahıs, yurt dışındaki akrabaların WhatsApp üzerinden yaptığı aramaları, diğer elindeki İran hattıyla ülkedeki ailelere aktarıyor.

İki telefonun hoparlörlerini birbirine yakın tutarak ses iletimini sağlayan bu ilkel ama etkili yöntem, uluslararası aramaların engellendiği bölgede hayati bir işlev görüyor.

PARAYA PARA DEMİYOR

Savaş korkusunun ve belirsizliğin hakim olduğu bölgede bu hizmetin bedeli cep yakıyor. Asgari ücretin yaklaşık 100 dolar seviyesinde seyrettiği İran'da, sadece 4-5 dakikalık bir görüşme için transfer ücretleriyle birlikte 38 dolar gibi fahiş bir meblağ talep ediliyor.

Bağlantının son derece istikrarsız olmasına ve sık sık kesilmesine rağmen, sevdiklerinin sesini duymak isteyen vatandaşlar bu bedeli ödemekten çekinmiyor. Benzer şekilde, VPN üzerinden 1 GB veri için 20 dolar ödemek zorunda kalan halk, ekonomik imkansızlıklara rağmen dış dünyayla bağını koparmamak için tüm varlığını bu iletişim kanallarına harcıyor.

Yaşanan bu durum, teknolojik kısıtlamaların gölgesinde yükselen yeni ve pahalı bir sınır ticaretinin çarpıcı boyutlarını gözler önüne seriyor.