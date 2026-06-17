ABD Başkanı Donald Trump G7 zirvesinde İran ile varılan yeni uzlaşıya dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yapılan metnin nihai bir anlaşma olmadığını ve sadece bir mutabakat zaptı niteliği taşıdığını belirten Trump askeri seçeneğin halen masada olduğunu vurguladı.

Trump konuya ilişkin olarak "İran ile yapılan anlaşma final değildir ve yalnızca bir mutabakat zaptıdır. Eğer hoşuma gitmezse ya da onlar kurallara uymazsa hemen onları yeniden bombalamaya döneriz" şeklinde konuştu.

Bu duyurunun hemen ardından petrol fiyatlarında ani düşüşler yaşandı ve piyasa göstergeleri yükselişe geçti.

Trump ayrıca mutabakat sayesinde Hürmüz Boğazı'nın kısmen açıldığını ve iki gün içinde tamamen açılacağını bildirdi.

ABD'nin İran'a herhangi bir para ödemeyeceğini söyleyen Trump diğer ülkelerin bölgeye yatırım yapmasını ise engelleyemeyeceklerini ifade etti.

Varılan mutabakatın Tahran'ın nükleer silahlara ulaşmasını kesin olarak engelleyeceğini belirten Trump bu adımın birçok yönden faydalı olduğunu savundu.

'İRAN YÜZDE 99.9 NÜKLEER SİLAH SAHİBİ OLMAYACAK'

İran'ın nükleer silah sahibi olmama olasılığını yüzde 99.9 olarak açıklayan ABD Başkanı eski yönetimi de sert sözlerle hedef aldı.

Trump geçmiş sürece yönelik "İranlılar Obama'yı aldattılar ve milyarlarca dolar aldılar" ifadesini kullandı.

Tahran'a uygulanan ablukanın son derece etkili olduğunu dile getiren Trump İranlı liderlerin adımlarını dikkatli atması gerektiği uyarısında bulundu.

Trump sözlerini "Eğer İran'ın liderleri davranışlarını düzeltmezlerse ve iyi davranmazlarsa kafalarına yeniden bomba yağdırmaya başlayacağız" diyerek tamamladı.