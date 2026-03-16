Geçtiğimiz hafta bölgeye ABD Hava Kuvvetleri’ne ait çok sayıda bombardıman uçağının ulaştığı bildirilmişti. BBC’nin haberine göre, Gloucestershire bölgesinde bulunan RAF Fairford Üssü’ne önce B-1 Lancer tipi bombardıman uçakları iniş yaptı. Daha sonra bu uçaklara diğer ABD hava araçları da katıldı.

Gloucestershire ile Wiltshire sınırında yer alan üs, geçmişte ABD tarafından uzun menzilli bombardıman operasyonları için kullanılan önemli askeri merkezlerden biri olarak biliniyor. Ayrıca Avrupa’da B-52 Stratofortress, B-1 ve B-2 gibi ağır bombardıman uçaklarının konuşlandırılabildiği sınırlı sayıdaki üslerden biri.

İNGİLTERE'DEN ÜS KULLANIMINA İZİN

Keir Starmer liderliğindeki İngiltere hükümeti, ABD’nin İran’ın füze kapasitesine yönelik operasyonlarında bazı İngiliz üslerini kullanmasına izin verdiğini açıklamıştı. Bu kapsamda RAF Fairford’un yanı sıra Hint Okyanusu’ndaki Diego Garcia Askeri Üssü’nün de ABD güçlerine açıldığı belirtilmişti.

Starmer, ülkesinin geniş çaplı bir bölgesel savaşa sürüklenmek istemediğini vurgulayarak ABD ile ilişkilerin güçlü olduğunu ancak sürecin dikkatli yönetilmesi gerektiğini ifade etti.

B-2'NİN ÖZELLİKLERİ

ABD Hava Kuvvetleri envanterindeki en gelişmiş bombardıman uçaklarından biri olan B-2 Spirit, hem konvansiyonel hem de nükleer mühimmat taşıyabilen stratejik bir platform olarak öne çıkıyor.

Dört turbofan motorla çalışan uçak yaklaşık 15 bin metre irtifaya çıkabiliyor ve yakıt ikmali yapılmadan yaklaşık 9 bin 600 kilometre menzile ulaşabiliyor. Radar izini azaltan “stealth” teknolojisi sayesinde gelişmiş hava savunma sistemlerini aşabilme kapasitesine sahip olan B-2, özellikle yüksek koruma altındaki stratejik hedeflere yönelik operasyonlarda kullanılıyor.