ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik "kıyamet" uyarısı yaptı. Trump, "İran asla bir nükleer silaha sahip olamayacak" dedi.

Trump, İran'ın askeri altyapısının büyük ölçüde yok edildiğini iddia etti.

ABD Başkanı, "Nükleer bir İran'ın sadece bölge için değil, tüm dünya için kıyamet anlamına geleceğini" söyledi.

"BU SAVAŞI ÇOK YAKINDA KAZANACAĞIZ"

Trump, "İran asla bir nükleer silaha sahip olamayacak. Bu savaşı çok yakında kazanacağız. Bu iş tamamen bitecek. Benzin fiyatları hızla tepetaklak düşecek. Bunu benden başka hiç kimse başaramazdı. Kesinlikle başka hiç kimse." dedi.

"İSRAİL HARİTADAN SİLİNİRDİ"

Trump, İran'a karşı yürütülen savaşa ABD'nin müdahalesinin İsrail'in varlığını koruduğunu öne sürdü.

Trump, "Benim yaptığım şey bir felaketi durdurmak için savaşa girmek oldu." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı, "Bu dünyaya, bize de ama asıl dünyaya olabilecek en kötü şeylerden biri olabilirdi. İsrail haritadan silinirdi. Şu anda ortada ne bir İsrail kalırdı ne de bir Orta Doğu..." dedi.

Trump, "Ve ardından füzeler, bombalar bizim üzerimize ve Avrupa'nın üzerine yağmaya başlardı. Ve ben bunu durdurdum." ifadelerini kullandı.

"ONLARA HİÇBİR ŞEY TEKLİF ETMEDİM"

Trump, ABD basınında yer alan "İran'a teklif" haberine tepki gösterdi.

Axios'ta "Trump'ın İran'a yaptırımların hafifletilmesini ve dondurulan fonların serbest bırakılmasını teklif ettiği" haberine tepki gösteren Trump, "Axios az önce 'Trump'ın İran'a yaptırımların hafifletilmesini ve dondurulan fonların serbest bırakılmasını teklif ettiğine' dair bir haber yayımladı. Bu kesinlikle yalandır. Onlara hiçbir şey teklif etmedim!" dedi.

Trump, "Axios'un haberi, diğer pek çoğu gibi, yalnızca kendi 'Trump Akıl Tutulması Sendromu'nu tatmin etme gayesiyle uydurulmuş bir düzmecedir. Bu sahte haberi derhal geri çekmelidirler." ifadelerini kullandı.