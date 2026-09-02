Kuveyt Çarşamba günü, İran’a ait bir insansız hava aracının saldırısı sonucu başkentteki bir konutta yangın çıktığını, ancak can kaybı yaşanmadığını duyurdu.

Kuveyt acil durum ekipleri yangının kontrol altına alındığını açıkladı. Konutta hasar oluştu.

Kuveyt’in resmi haber ajansı KUNA, itfaiye sözcüsüne atıfta bulunarak, “Başkent Valiliği’ndeki bir konut kompleksinde çıkan yangın kontrol altına alındı" açıklamasını yaptı.

Açıklamanın devamında "Bina, İran’ın alçakça saldırısının bir parçası olarak fırlatılan düşmanca bir insansız hava aracının hedefi olmuştu” dedi. İtfaiye sözcüsü can kaybı yaşanmadığını ekledi.

ORDU AÇIKLAMA YAPTI

Kuveyt, Çarşamba sabahı erken saatlerde, İran’ın daha önce ABD’nin hedeflerine düzenlediği saldırılara misilleme yapması üzerine füze ateşi altında kaldığını ve insansız hava aracı saldırılarıyla karşı karşıya olduğunu açıkladı.

Ordudan yapılan açıklamada “Kuveyt hava savunma güçleri şu anda düşmanca füze ve insansız hava aracı saldırılarına karşılık veriyor” denildi.

Ordu, X’te yaptığı açıklamada vatandaşlardan güvenlik talimatlarına uymalarını istedi.