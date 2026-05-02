28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a yönelik hava saldırıları ile başlayan çatışmalar ikinci ayını doldururken, bir süredir devam eden ateşkes nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump kongreye mektup gönderdi.





'DÜŞMANLIKLAR SONA ERMİŞTİR'



ABD yasalarına göre, Başkan tarafından başlatılan savaş, kongre onayı olmaksızın en fazla 60 gün sürebilmekte. Bu sürenin dolması nedeniyle Trump, kongreden savaşın uzatılması için yasal izin talep ettiği bir mektup kaleme aldı. Hazırlanan mektupta “7 Nisan 2026 tarihinde 2 haftalık bir ateşkes emrettim. Ateşkes o tarihten bu yana uzatılmaktadır. 7 Nisan 2026’dan bu yana ABD Kuvvetleri ile İran arasında herhangi bir çatışma yaşanmamıştır. 28 Şubat 2026’da başlayan düşmanlıklar sona ermiştir.” ifadelerine yer verilirdi.





'VAKİT KAYBETMEDEN KÜBA'YI ELE GEÇİRECEĞİZ'



Trump, İran ile olan savaşın tamamen sona ermesinin ardından vakit kaybetmeden Küba'ya yöneleceklerini belirterek "Küba'yı hiç vakit kaybetmeden ele geçireceğiz. İran dönüşünde belki USS Lincoln (ABD uçak gemisi) kıyıya 100 metre yanaşacak. “Teşekkürler, teslim oluyoruz” diyecekler" şeklinde konuştu.



