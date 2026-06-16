ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe, İran ve ABD arasındaki barış anlaşması mutabakatının ilk eleştirmenlerinden oldu.

Pazar günkü açıklamadan önce Trump ve danışmanları arasında bir dizi üst düzey toplantı gerçekleştirildi.

Axios'a konuşan konuya yakın 3 kaynağın aktardığına göre, pazar günü duyurulan mutabakat zaptı Trump'ın dış politika ve savunma ekibini ikiye bölmüş durumda.

İç görüşmelerde Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Savunma Bakanı Pete Hegseth mutabakatı sert bir dille eleştirdi. Başkan Yardımcısı Vance ile ABD elçileri Steve Witkoff ve Jared Kushner metnin arkasında durdu.

TRUMP HÜKÜMETİ İKİYE BÖLÜNDÜ

Bu toplantılarda, İranlı yetkililerin kendi aralarında yaptıkları görüşmelerin, arabuluculara ve ABD'ye söyledikleriyle çeliştiğini gösteren istihbarat raporları masaya yatırıldı.

Ratcliffe ve Rubio, mevcut istihbarata dayanarak İranlıların ABD'nin talep ettiği nükleer adımları atmayacağını düşündüklerini belirtti.

Bu adımların arasında zenginleştirilmiş uranyumun seyreltilmes, Uluslarası Atom Enerjisi Kurumu tarafından İran tesislerine teftişler yapılması ve İran'ın "asla nükleer silah elde etmeyeceğine" dair bir taahhüd bulunuyor. Barış görüşmelerinde ayrıca İran'ın nükleer programını 15 yıl askıya alması da konuşulacak.

Bir kaynak, istihbaratın İran'ın niyetlerinin anlaşma kapsamındaki taahhütleriyle uyumlu olmadığını gösterdiğini ifade etti.

Buna göre İran, uranyumunu saklayabilir ve gizli yeraltı tesislerinde zenginleştirme faaliyetlerine devam edebilir.

SON KARARI TRUMP VERECEK

Beyaz Saray'dan bir yetkilı, eleştirilere yanıt olarak Başkan Trump'ın her konuda tüm görüşleri dinlediğini ancak nihai karar vericinin kendisi olduğunu vurguladı.

Yetkili, mevcut mutabakatın İran'ın nükleer silah sahibi olmamasını, zenginleştirilmiş uranyumu elinde tutmamasını ve küresel enerji arzını rehin almamasını güvence altına alarak yönetimin tüm kırmızı çizgilerini karşıladığını belirtti.

Trump'ın yalnızca "iyi" bir nihai anlaşmayı kabul edeceğini sözlerine ekledi. CIA ve Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin yorum yapmayı reddederken, Pentagon soruları yanıtsız bıraktı.

Sürecin sonraki aşamalarını görüşmek üzere Vance, Witkoff ve Kushner'ın cuma günü İran Meclis Başkanı Muhammed-Bagır Galibaf, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve Pakistanlı ile Katarlı arabulucularla bir araya gelmesi bekleniyor.

ABD'li üst düzey yetkililer, İran'ın tavizler konusunda ciddi olup olmadığının iki üç hafta içinde netleşeceğini belirtirken, Senatör Lindsey Graham ise İran'ın anlaşmaya bakışının ABD müzakere ekibinin iddialarından farklı olmasından endişe duyduğunu ifade ederek belgenin derhal kamuoyuna açıklanması çağrısında bulundu.