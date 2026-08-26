İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Hüseyin Muhibbi, Hürmüz Boğazı’nın gelirlerinin paylaşımı konusunda İran ile Umman arasında mutabakata varıldığını açıkladı. Muhibbi, boğazın açılması konusunda ise ABD’nin tutumunun belirleyici olacağını savundu.

'HERHANGİ BİR ASKERİ GEMİ BULUNMUYOR'

İran basınında yer alan haberlere göre Muhibbi, düzenlediği basın toplantısında Hürmüz Boğazı’ndaki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran’ın boğaz üzerinde kontrol sahibi olduğunu öne süren Muhibbi, ABD yönetiminden gelen açıklamaların aksine Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı çevresinde herhangi bir askeri geminin bulunmadığını söyledi.

'GELİR PAYLARI KONUSUNDA ANLAŞILDI

Muhibbi, “Düşman savaş gemilerinin tamamı Hürmüz Boğazı'ndan en az 400 kilometre uzakta konumlanmışlardır. Askeri ve toprak açısından, İran'ın izni ve yönetimi olmadan hiçbir gemi bu su yolundan geçemez. Hürmüz Boğazı'nda Umman'a yakın olan su yolu tamamen İran'ın kontrolünde. Hürmüz Boğazı, İran'a ve karşımızda yer alan Umman ülkesine aittir. Yaklaşık bir ay önce Umman ile müzakerelere başladık ve her iki tarafın da kabul ettiği bazı mutabakatlara ulaştık. Bu müzakerelerde, iki ülkenin Boğaz'daki payı ile İran ve Umman'ın gelirlerden payları konusunda anlaşmalar sağlandı” ifadelerini kullandı.

ABD'Yİ SÜRECİ ENGELLEMEKLE SUÇLADI

İranlı yetkili, ABD'nin İran ile Umman arasında yürütülen müzakereleri sekteye uğratmaya çalıştığını ileri sürdü. Bu girişimlerin anlaşma sürecinin uzamasına neden olduğunu belirten Muhibbi, ABD'nin tutumunu değiştirmesi halinde boğazın yeniden açılabileceğini söyledi.

Muhibbi, “Bu durum sürecin gecikmesine yol açmıştır. Eğer ABD engellemeyi bırakır ve mutabakat zaptına dönerse, ulaşılan mutabakat çerçevesinde Hürmüz Boğazı'nı açabiliriz. ABD koşullarımızı kabul etmezse Hürmüz Boğazı hiçbir şekilde açılmayacaktır” dedi.