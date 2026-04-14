ABD'nin Hürmüz Boğazı'nı ablukaya almasının ardından gemi trafiği dondu. Dünya petrolünün yüzde 20'sinin geçtiği Boğaz'da İran'ın sağladığı kontrollü geçişler de büyük oranda sona erdi.

ABD, İran limanlarına uğrayan tüm gemileri hedef alacağını açıkça belirtti, ancak diğer gemilerin geçişine izin vereceklerini de ekledi.

ABD'nin bu emrini ise ilk Çin gemileri test etti. Suudi Arabistan'dan yola çıkan Rich Starry gemisi ablukadan geçerken İran'dan yola çıkan Elpis gemisi geri çevrildi.

Abluka hem resmen, hem de fiilen başladı. İran ise ablukadan kurtularak sıcaktan soğuk savaşa dönen çekişmeden zaferle ayrılmak için planlarını hazırladı.

ZAMAN KİMİN YANINDA?

İngiliz basını The Telegraph'ın haberine göre İranlı stratejistlerin en değerli silahları olarak değerlendirdikleri şey zamanın kendisi.

İran, ABD'nin ablukayı uzun süre sürdüremeyeceği görüşünde. Zira ABD'nin üslerinden kilometrelerce uzakta olan savaş gemilerini Hint okyanusunda tutmak her gün milyonlarca doların harcanması anlamına geliyor.

Ancak İran ABD'yi bu konuda hafife alıyor olabilir. ABD Başkanı Trump'ın Fox News'de "petrol fiyatlarının Kasım ayına kadar yüksek kalacağını" söylemesi bu ablukanın bu kadar süre devam edeceği izlenimini yarattı.

ABD, petrol ticaretine sıkı sıkıya bağlı olan İran'ı ekonomik olarak tuş etmek için çaba gösteriyor. Dahası, eğer petrol ithalatının yüzde 54'ünü Orta Doğu'dan yapan Çin ekonomik darlığa girerse İran'ı taviz vermeye zorlayabilir.

Trump bu planları hazırladı, nitekim ABD de İran'ın yeteneklerini hafife alıyor olabilir.

İRAN'IN GİZLİ PETROL REZERVİ

İran, milyonlarca varil petrol taşıyan onlarca tankerini savaştan önce İran'ın dışında, Pasifik ve Hint Okyanuslarına yaydı. Bu gemiler halen İran adına petrol ticareti yapabiliyor.

The Telegraph'a göre bu gemiler aylar boyunca İran'ın kilit müttefiki olan Çin'e petrol akışını sağlayabilir.

Çin'de hazır bulunan stratejik petrol rezervleriyle birlikte bu akış İran'ın kilit müttefikinin ihtiyaçlarını bir yıla kadar karşılayabilir.

Çin'in ise bu esnada İran'ı finanse etmeye devam etmesi kesin olarak görülüyor. ABD istihbaratı, Çin'in üçüncü ülkeler üzerinden İran'a silah ulaştırdığını da iddia etti. Çin bu iddiayı sert bir dille reddetti.

KÖRFEZ ŞİMDİDEN KORKUYOR

Bu esnada Körfez ülkelerinin de ablukadan etkilenmesi ABD'nin bölgedeki varlığının geleceğini riske atıyor.

Bloomberg'e göre abluka sürerken Boğaz'dan geçmek istemeyen yük gemileri Körfez'den de petrol ihracatı yapmıyor. Bu durum zengin Körfez Ülkelerini zayıflatıyor.

Daha büyük bir endişe ise, İran destekli Hüsilerin Babülmendep Boğazı'nı kapatarak Kızıldeniz'i de kapatması ve tüm petrol yollarını Hint Okyanusu'na kapaması.

Bu durum, Suudi Arabistan'daki Doğu-Batı Boru Hattı ile Kızıldeniz üzerinden petrol ticaretini sürdüren Körfez ülkeleri için felaket senaryosu anlamına geliyor.

Suudi Arabistan şimdiden ABD'ye ablukayı bitirmesi için baskı yapmaya başladı. Daha önce İran'a kara operasyonu için baskı yapan Suudi Arabistan şimdi barış için baskı yapıyor.

İran, zamanla ABD'nin ablukayı sürdürme kapasitesini aşabileceğinden emin. Savaştan çok daha önce zayıflayan İran ekonomisi çökmenin ötesine geçse de, ABD ve Körfez ülkelerine göre çok daha dayanıklı olan İran halkı rejim için stratejik bir avantaj sağlıyor.