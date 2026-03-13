İran'dan Türkiye'ye son dönemde fırlatılan 3'üncü füze de NATO tarafından imha edildi.

Türkiye, 4 ve 9 Mart'ın ardından bugün üçüncüsü yaşanan olayla ilgili "ilgili ülkeyle görüşüldüğü"nü bildirdi; konuyla ilgili İran’ın Ankara Büyükelçiliği'nden de açıklama geldi.

Yazılı açıklamada, Türkiye’nin hava sahasına giren mühimmat tespit edildiğine dair haberlerin ardından konuya açıklık getirilmek istendiği belirtilerek, "İran’dan Türkiye’ye doğru hiçbir mühimmat fırlatılmamıştır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, olaya ilişkin belirsizliklerin giderilmesi amacıyla Türkiye ile ortak bir teknik inceleme ekibi kurulmasına hazır olunduğu vurgulandı.

'TÜRKİYE'NİN ULUSAL EGEMENLİĞİNE SAYGI DUYUYORUZ'

Büyükelçiliğin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye'nin hava sahasına giren mühimmatların tespit edildiğine dair haberlerin yayımlanmasının ardından şu hususu vurgulamak isteriz: İran'dan Türkiye'ye doğru hiçbir mühimmat fırlatılmamıştır.

İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı arasında gerçekleşen son görüşme ve iki ülkenin dışişleri bakanları arasındaki temaslar dikkate alındığında, İran İslam Cumhuriyeti, herhangi bir belirsizliği gidermek amacıyla bu konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmesi için ortak bir teknik ekip oluşturulmasına hazır olduğunu bildirmiştir.

Daha önce de belirtildiği üzere, İran İslam Cumhuriyeti dost ve komşu ülke olan Türkiye Cumhuriyeti'nin ulusal egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duymaktadır."