İran ve ABD görüşmeleri Pakistan'ın başkenti İslamabad'da sürüyor. ABD heyetiyle görüşmeyi bitiren Pakistan Başbakanı ve arabulucu Şahbaz Şerif şimdi de İran heyetiyle görüşüyor.

Görüşmede ise İran heyetinin baş müzakerecisinin taktığı rozet dikkatlerden kaçmadı. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'ın ceketinin sol yakasına, kalbinin üzerine yerleştirdiği bu rozet ABD'ye bir mesaj oldu.

Rozette ABD-İsrail saldırısında öldürülen eski dini lider Ali Hamaney ve İsrail saldırısında öldürülen eski Lübnan Hizbullahı lideri Hasan Nasrallah yer aldı.

İran'daki İslam devriminde bizzat rol oynayan Hamaney ve Lübnan Hizbullah'ın büyük liderlerinden olan Nasrallah, İran rejimi için en önemli isimlerden biri.