İran Devlet medyasının haberine göre, İran'ın Basra Körfezi kıyısındaki liman kenti Bender Abbas'ta bir binada patlama meydana geldi. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.

Devlet televizyonu, patlamanın sekiz katlı bir binada meydana geldiğini ve kentteki Moallem Bulvarı bölgesinde “iki katı, birkaç aracı ve dükkanları tahrip ettiğini” bildirdi.

Bazı kaynaklar bir Devrim Muhafızları komutanın bombalı suikast ile hedef alındığını iddia etti ancak bu iddia İran makamlarınca yalanlandı.

Kurtarma ve itfaiye ekipleri yerine intikal etti. İran basınına göre 4 kişi hayatını kaybetti. Bazı yerel kaynaklar patlamaların gaz kaçağından kaynaklanmış olabileceğini öne sürdü.