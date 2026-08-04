ABD Merkez Komutanlığının (CENTCOM) istihbarat biriminde görevli kıdemli bir subayın, askeri analistlere, subaylara, astsubaylara ve hatta erlere e-posta göndererek ABD ordusunun içinden çıkamadığı bir soruya yanıt aradı.

Aylardan beri İran'ı bombalayan ancak çözüm alamayan CENTCOM, yaratıcı askerlerinden "İran'ı cezalandırmak için yaratıcı ve alışılmadık yöntemler" talep etti.

CENTCOM Sözcüsü Yüzbaşı Timothy Hawkins, komutanlığın yenilikçi düşünme geçmişine vurgu yaparak Amiral Cooper'ın operasyonel performansı artırmak adına her rütbeden personelle iletişime geçtiğini doğruladı.

E-posta üzerinden yapılan bu geniş kapsamlı beyin fırtınası, Başkan Donald Trump'ın İran'ı kendi şartlarında bir anlaşmaya zorlama konusunda karşılaştığı kısıtlı seçeneklerin bir göstergesi oldu.

HAVA SALDIRILARI ETKİSİZ KALDI

ABD, Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer güvenliğini sağlamak ve Tahran'ı müzakere masasına getirmek amacıyla haftalardır hava saldırıları düzenliyor.

Ancak şu ana kadar bir anlaşma sağlanamadı. Kaynaklara göre ABD ordusu Kazma Dağı da dahil olmak üzere İran'ın yeraltı nükleer tesislerine yönelik saldırı planlarını hazırlıyor.

Tesislerin yerin derinliklerinde bulunması nedeniyle füze ve bombaların tek başına yetersiz kalabilir ve tam bir yıkım için çıkartma ile başlayacak kara harekatı gerekebilir.

Şimdiye kadar 18 ABD askerinin hayatını kaybettiği çatışmalarda Trump'ın kara gücü kullanma riskinden kaçındı. Zira kara harekatı, ABD tarafından yüzlerce ölüm anlamına geliyor

'KAZANMAK İSTİYORUZ'

CIA ve Savunma İstihbarat Teşkilatının (DIA) değerlendirmelerinde, mevcut bombardımanın İran'ın inatçı pozisyonunu değiştirmediğini vurguladı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine de parlamenterlere yaptığı açıklamada bombardımanın sınırları olduğunu kabul ederken, İran'ın da zayıfladığını söyledi.

Ayrıca köprüler ve su arıtma tesisleri gibi altyapı hedeflerine yönelik olası saldırıların yüksek sivil kayıplara yol açabileceği uyarısında bulunuldu.

Tüm bu tartışmaların ortasında Trump, cuma günü düzenlenen Kabine toplantısında sürecin nasıl tamamlanacağına ilişkin soruya, "Sadece kazanmak istiyoruz, onlara çok sert vurmaya devam edeceğiz" yanıtını verdi.