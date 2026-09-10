Rusya'nın tatil beldesi Soçi'deki 5 yıldızlı bir otelin plajında, gece saatlerinde dehşet yaşandı. Ukrayna denizüst insansız aracı, sahile kadar yaklaşıktan sonra patladı.

Patlama sonucu plajda ağır hasar yaşandı. Plajdaki şezlonglar, şemsiyeler yanarken sahil barı yerle bir oldu.

Bölgede bulunan 8 turist ise yaralandı. O anlar, dehşete düşen ziyaretçiler tarafından kaydedildi. Turistler, Rus ordusu kamikaze araçlara müdahale ederken kaçacak yer aradı.

Bazı turistler otelin içine kaçarken, tesisteki gösteri salonunda saldırıya yakalananlar binayı patlama sesleri eşliğinde boşaltmak zorunda kaldı.

ZİYARETÇİLER İSYAN ETTİ

Bölgede bulunan turistler, saldırının sabaha kadar devam ettiğini vurguladı. Yapılan sosyal medya paylaşımlarında şehir genelinin vurulduğunu belirten ziyaretçiler orduya sitem etti.

Bir çok İHA'nın hava savunmayı aştığını söyleyen ziyaretçiler, Soçi bölgesindeki yıkımı da gözler önüne serdi.

Saldırılardan sonra isyan eden bir turist, çektiği videoda "artık Soçi'ye gelinmez. Hiç güvenli değil. Plajda patlamalar yaşandı ve yaralılar var" ifadelerini kullandı.

Görüntülerde Rus hava savunmasının Ukrayna kamikaze araçlarına müdahale ettiği görülse de bir çok İHA'nın savunmaları aştığı vurgulandı.

PUTİN'İN TATİL BELDESİYDİ

Uzun ve temiz plajlarıyla Rusya'nın tatil merkezi olan Soçi'de Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Soçi'de resmi bir konutu bulunuyor.

Soçi, Rusya'nın yine Karadeniz'de yer alan Kırım yarımadasını Ukrayna'dan ilhak etmesinden kısa bir süre önce 2014 Kış Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapmıştı.

Ukrayna, enerjisini, ihracatını ve lojistik altyapısını devre dışı bırakmak amacıyla ülkenin derinlikleri de dahil olmak üzere Rusya'yı neredeyse her gün havadan İHA'larla vururken, insanız deniz araçlarıyla gerçekleştirilen saldırıların daha az sıklıkta yaşanıyor