İran Dışişleri Bakanlığı, ABD ile süren savaşla ilgili arabuluculardan teklifler aldığını açıkladı. petrol fiyatları daha önce kaydettiği yükselişi duruldu.

Brent vadeli işlemleri, daha önce 91 doları aşmasının ardından varil başına 89 dolar civarında işlem gördü.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, bir basın toplantısında, “Son günlerde diplomatik kanallar aktif olarak çalışıyor ve bazı arabuluculardan gelen öneriler İran İslam Cumhuriyeti’ne iletildi” dedi, ancak daha fazla ayrıntıya girmedi.

İRANLI BAKAN PAKİSTAN YOLUNDA

Al-Arabiya bu sabah, İçişleri Bakanı İskender Mümeni’nin devam eden ABD-İran müzakereleriyle ilgili İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’dan gelen özel bir mesajı iletmek üzere Pakistan’a gittiğini bildirdi.

Bekayi, Mümeni’nin bugün Pakistan’a gideceğini de doğruladı. Mümeni’nin ayrıca Pakistan Başbakanı ve Genelkurmay Başkanı ile önemli görüşmeler yapacağı da bildirildi.

PETROL FİYATLARI DALGALANIYOR

Petrol fiyatları, zaman zaman dünya petrol trafiğinin yaklaşık beşte birini oluşturan Hürmüz Boğazı’nı büyük ölçüde tıkayan çatışmanın tırmanma ve yatışma olasılıkları nedeniyle defalarca dalgalandı.

Daha önce, hafta sonu boyunca Hürmüz Boğazı’ndan geçmeye çalışan gemilerin hedef alınması ve Kuveyt’teki bir petrol tesisine düzenlenen saldırı da dahil olmak üzere, ABD ile İran arasında gerginliğin tırmanmasının ardından ham petrol fiyatları sıçramıştı.