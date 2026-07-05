BİNLERCE KİŞ KATILDI

ABD- İsrail’in saldırıları sonucu geçen şubatta ölen İran’ın eski dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in (86) cenaze töreni dün halkın ziyaretiyle devam etti. Hamaney için Tahran’daki İmam Humeyni Musalla Camisi’nde veda töreni yapıldı. Sabah 6’da başlayan törende Hamaney’in naaşı katafalka yerleştirildi. Yanına, aynı saldırılarda ölen kızı, damadı, 14 aylık torunu ve gelininin tabutları da konuldu. Törene din adamları, üst düzey yetkililer, yabancı heyetler ve binlerce İranlı katıldı.

İranlılar Hamaney için gözyaşı döktü.

GİZEMLİ GENERAL CENAZEDE

Törendeki detaylar dikkat çekti. Hamaney’in tabutunun üzerinde siyah sarık ve kefiye vardı. Siyah sarık “peygamber soyundan geldiğini”, kefiye ise Filistin’e desteği simgeledi. Her yabancı ülke heyeti için Kuran’dan ayet okundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın temsil ettiği Türkiye heyeti için Nisa Suresi 95. ayet seçildi. Devrim Muhafızları Komutanı General Ahmed Vahidi törende ilk kez görüntülendi. Yeni dini lideri olan oğlu Mücteba Hamaney’in törene katılıp katılmayacağı ise bilinmiyor.

Törene, Türkiye’den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bir heyet katıldı.

Nisa Suresi 95. ayet ne diyor?

Diyanet’in meali şöyle: “Müminlerden, özür sahibi olmaksızın (cihattan geri kalıp) oturanlarla malları ve canlarıyla Allah yolunda cihad edenler bir olmaz. Allah, malları ve canlarıyla cihad edenleri, derece bakımından oturanlardan üstün kılmıştır. Gerçi Allah hepsine de güzellik (cennet) vadetmiştir; fakat mücahitleri, oturanlardan çok büyük bir ecirle üstün kılmıştır.”

Suudilere Al-i İmran 13. ayet

Suudi Arabistan heyeti için okunan ayet, “Allah yolunda savaşan topluluk” ile “inkarcı topluluk” arasındaki karşılaşmadan bahsediyor. Ayrıca ayet, sayıca daha az olan Müslümanların, çok daha kalabalık olan Mekke müşriklerine karşı zafer kazanmasını örnek gösteriyor.