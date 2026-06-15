İran Milli Futbol Takımı, yarın sabaha karşı TSİ 04.00'te Los Angeles'ta Yeni Zelanda ile karşılaşacak. Ancak ABD'nin İran kafilesine karşı sergilediği sert tutum sürüyor... Kamp için Meksika'nın Tijuana kentinde bulunan ve ABD'ye giriş yapmak isteyen İranlı iki basın mensubuna vize verilmedi.

Yeni Zelanda karşılaşması öncesinde İran Milli Takımı'nın basın biriminden yapılan açıklamada, "Değerli meslektaşlarımız, İran Milli Takımı'nın basın ekibindeki iki üyeden hiçbiri henüz ABD vizesi alamadığı için şu anda takımla birlikte seyahat edemiyoruz. Doğal olarak bu durum güncel bilgilerin aktarılması ve paylaşılmasında bazı gecikmelere yol açabilir. Bu öngörülemeyen durumdan dolayı şimdiden içtenlikle özür dileriz, anlayışınız ve sabrınız için teşekkür ederiz" denildi.