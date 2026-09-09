İran makamları, Hürmüz Boğazı girişinde ABD Donanması’na ait bir Dive-LD insansız su altı aracını (İSAA) ele geçirdiklerini açıkladı.

İran devlet medyasında paylaşılan görsellerde, büyük oranda hasarsız olduğu görülen aracın sudan çıkarılma anlarına yer verildi.

ABD Donanması bünyesinde yaklaşık bir buçuk yıl önce hizmete giren ve bilinen ilk kez kullanılan insansız aracın ele geçirilmesi dikkat çekti.

İSAA'nın tek parça olarak ele geçirilmesi, İran'ın cihazın teknik aksamını öğrenebilmesi anlamına geliyor. Aracın bilinen teknik özellikleri ise detaylarıyla ortaya çıktı.

İRAN'IN ELE GEÇİRDİĞİ ARACIN ÖZELLİKLERİ

Aracın üreticisi Anduril firması yetkililere yönlendirmenin ardından yaptığı açıklamada, bölgede görev yapan bir Dive-LD aracının kaybolduğunu doğruladı.

Anduril sözcüsü yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Dive-LD harcanabilir otonom bir sistemdir; yani en başından itibaren aracın kaybolmasının beklenen bir olasılık olduğu tehlikeli ortamlarda çalışmak üzere tasarlanmıştır."

"Amacı, savaşçıları su altı görevinin en tehlikeli kısımlarından uzak tutmaktır. Bu araç, CENTCOM'da aylarca süren operasyonlarda binlerce saat çalışarak hali hazırda önemli bir değer sağlamıştı"

Büyük sınıf insansız su altı aracı olarak kategorize edilen Dive-LD; yaklaşık 5,8 metre uzunluğa, 1,2 metre çapa ve yaklaşık 3 ton ağırlığa sahip. 3D yazıcı ile üretilmiş dış gövdeye sahip platform, yaklaşık 6 bin metre derinliğe inebilme ve yapılandırmasına bağlı olarak 10 gün boyunca yüksek otonomiyle denizde kalabilme yeteneği taşıyor.

Sistem; mayın döşeme ve temizleme, istihbarat, gözetleme, keşif ve operasyon öncesi istihbarat hazırlığı gibi çeşitli askeri görevler için modüler olarak tasarlanıyor.

The Financial Times'ın haberine göre ABD, İran'ın Hürmüz Boğazı'na döşedeği mayınları etkisiz hale getirmek için kullanıyor.

CENTCOM AÇIKLAMA YAPTI

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından devlet medyası aracılığıyla yapılan açıklamada, aracın "şafak vakti düzenlenen karmaşık bir operasyonla ele geçirildiğini duyurdu.

Ordu sözcüsü "Hürmüz Boğazı girişinde en modern, insansız ve akıllı denizaltılardan biri ele geçirildi" ifadelerine yer verdi.

İran’ın iddialarına yanıt veren bir ABD’li yetkili ise, "ABD güçleri tarafından işletilen bir su altı insansız aracı bir günden uzun bir süre önce arızalandı.Devam eden operasyonları desteklemek amacıyla bölgede tarama yapıyordu. Arızalı insansız araç, ne hassas veri toplayan ne de herhangi bir gizli sonar veya radar ekipmanı taşıyan eski bir modeldi. Bölge sularındaki ABD operasyonları devam etmektedir" dedi.

Yetkili, aracın türünü, İran tarafından ele geçirilip geçirilmediğini veya arızanın niteliğini detaylandırmadı.

İRAN İÇİN BÜYÜK ZAFER

ABD makamları aracın üzerinde hassas veya gizli sistemler bulunmadığını belirtse de, modern bir insansız aracın neredeyse eksiksiz halde ele geçirilmesi teknik özelliklerinin anlaşılması açısından önem taşıyor.

Geçmişte 2011 yılında RQ-170 insansız hava aracını ve 2022 yılında Saildrone araçlarını ele geçiren İran yönetimi, el geçirdiği yabancı askeri teknolojileri inceleyerek tersine mühendislikle envanterine katmasıyla biliniyor.

Tehran yönetiminin elde ettiği bu platformu incelemek veya Rusya ve Çin gibi uluslararası ortaklarıyla paylaşmak isteyebileceği değerlendirildi.

Olayın aynı zamanda ABD’nin askeri ve ekonomik baskılarına karşı bir propaganda unsuru olarak kullanıldığı ifade ediliyor.

ABD Donanması’nın kaybolan aracı kurtarmak için ne tür girişimlerde bulunduğu bilinmezken, aracın zarar görmeden ele geçirilmiş olması ABD güçlerinin platformun konum bilgisini daha önceden tamamen kaybettiğine işaret ediyor.