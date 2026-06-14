ABD ve İsrail’in İran’a yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden eski İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in cenaze törenine ilişkin program belli oldu. İran basınında yer alan haberlere göre, hayatını kaybeden eski lider için farklı tarihlerde ve kentlerde çok sayıda tören organize edilecek.

İLK TÖRENLER BAŞKENT TAHRAN'DA DÜZENLENECEK

Açıklanan takvime göre, Hamaney için ilk cenaze töreni 4-5 Temmuz tarihlerinde başkent Tahran’da bulunan İmam Humeyni Musalla Camisi'nde gerçekleştirilecek. Bu törenin tamamlanmasının ardından, yine Tahran bünyesinde 6 Temmuz tarihinde ikinci bir cenaze töreni daha düzenlenecek.

KUM VE MEŞHED KENTLERİNDEKİ PROGRAMIN ARDINDAN DEFNEDİLECEK

Başkentteki programların bitmesiyle birlikte törenler farklı şehirlere taşınacak. Ayetullah Ali Hamaney için 7 Temmuz'da Kum kentinde bir tören gerçekleştirilecek. Ardından 9 Temmuz'da Meşhed kentinde son bir tören daha organize edilecek ve cenaze, İmam Rıza Türbesi'nin içerisinde hazırlanan özel alanda toprağa verilecek.