Petrol fiyatları, Suudi Arabistan ve ABD'nin Irak'ta bulunan İran yanlısı gruplara hava saldırısı ve İran'ın Ürdün'deki ABD güçlerine yönelik balistik füze saldırısının arz kesintisi endişelerini yeniden gündeme getirmesiyle sert yükseldi. Brent petrol dün 80,61 dolara kadar sert düşüş yaşadı. Ancak petrol fiyatları yeni günde Orta Doğu'da yaşanan gerilimin etkisiyle yönünü yukarı çevirdi. Brent petrol TSİ 08.59 yüzde 6'dan fazla yükselişle 85,61 dolara yükseldi. İran'ın, Umman'ın Hürmüz Boğazı'ndaki trafiği tekrar başlatmaya yönelik planını reddederek gemi geçişleri üzerinde daha fazla kontrol talep etmesi de fiyatların yükselmesine neden oldu. Küresel petrol ticaretinin yaklaşık beşte birinin geçtiği boğazdaki gemi trafiğinin salı günü düşük kalmayı sürdürdüğü aktarıldı. Petrol fiyatlarındaki gelişmelerin ABD tahvil getirileri ve Fed'in faiz patikasına yönelik beklentiler açısından da önem kazandığı değerlendiriliyor. Orta Doğu'da gerilimin yeniden yükselmesi ve petrol fiyatlarının kalıcı biçimde artması, enflasyon endişelerini canlandırarak para politikasında sıkılaşma beklentilerini güçlendirebilir. *BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.

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