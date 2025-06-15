İsrail ve İran arasında devam eden karşılıklı saldırılar üçüncü gece de sürdü. Gece saatlerinde İran tarafından İsrail’e çok sayıda balistik füze fırlatıldı. Fırlatılan füzeler, başta Hatay ve Mersin olmak üzere Türkiye'nin farklı bölgelerinden de gözlemlendi. Vatandaşlar, füzelerin gökyüzündeki görüntülerini cep telefonlarıyla kaydederek, bu anların 23.14’te yaşandığını belirtti.

Vatandaşların kaydettiği videolardaki konuşmalar ise sosyal medyanın gündemine oturdu. Yıldız kaydığını sanan vatandaşa gelen tepki sosyal medyada çok konuşuldu.

Video kaydı alan vatandaş füzeleri yıldız kayması sanınca diğer arkadaşı "Lan bomba o, g********. Ne yıldız kayması?" tepkisini verdi. O anlar çok konuşuldu.