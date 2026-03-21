Wall Street Journal'ın çok sayıda ABD'li yetkiliye dayandırarak aktardığı habere göre, İran başkent Tahran'dan yaklaşık 4 bin kilometre uzaklıkta bulunan Hint Okyanusu'ndaki Diego Garcia askeri üssüne iki adet orta menzilli balistik füze fırlattı. Bu gelişme, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin yalnızca geçen ay "füze menzilimiz 2 bin kilometre ile sınırlıdır" şeklindeki açıklamasını fiilen geçersiz kıldı; Diego Garcia saldırısı bu sınırın tam iki katına karşılık geliyor.

FÜZENİN AKIBETİ BELİRSİZ

Habere göre fırlatılan füzelerden biri uçuş sırasında arıza yaptı ve hedefe ulaşamadı. Diğer füzeye karşı ise bölgedeki bir ABD savaş gemisi SM-3 füzesiyle müdahale etti; ancak önlemenin başarıya ulaşıp ulaşmadığı henüz doğrulanamadı. Füzelerin tam olarak ne zaman fırlatıldığına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

MENZİLİN ÇOK DAHA UZUN OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Saldırı, bölgede hızla tırmanan bir gerilimin son halkası olarak yaşandı. İsrail ve ABD, iki ülke arasında müzakerelerin sürdüğü bir dönemde 28 Şubat'ta İran'a yönelik askeri operasyon başlattı. Söz konusu saldırılarda İran dini lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey isim hayatını kaybetti. İranlı yetkililer, ABD-İsrail operasyonlarında hayatını kaybedenlerin sayısının 1.348'i, yaralıların sayısının ise 17 bini aştığını açıkladı.

İran bu saldırılara karşılık olarak İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere çeşitli bölge ülkelerindeki hedeflere saldırı düzenledi. Öte yandan İngiltere, İran'a yönelik olası operasyonlarda Diego Garcia üssünü ABD'nin kullanımına açacağını duyurmuştu; Tahran da bu açıklamanın ardından misilleme yapacağı mesajını vermişti.

Diego Garcia saldırısı, İran'ın stratejik füze envanterinin dışarıya yansıyandan çok daha kapsamlı olduğuna dair ciddi soru işaretleri doğururken, bölgedeki askeri dengeleri yeniden tartışmaya açtı.