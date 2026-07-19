İran'ın yüksek manevra kabiliyetine sahip ve önlenmesi güç yeni nesil füzeleri, bölgedeki Amerikan hava savunma sistemlerini zorluyor. Wall Street Journal’ın ABD’li yetkililere dayandırdığı habere göre, Tahran yönetimi geliştirdiği yeni teknolojilerle ABD savunma sistemlerine uyum sağlamayı başardı. Yetkililer, İran’ın hassas hedefleme kapasitesindeki bu ani artışın arkasında Çin veya Rusya’nın teknik desteği olabileceği ihtimali üzerinde duruyor, ancak konuya dair henüz kamuoyuna yansımış somut bir kanıt bulunmuyor.

İRAN ATTIĞINI VURDU

Bölgede tırmanan gerilim askeri kayıpları da beraberinde getirdi. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), 17 Temmuz tarihinde Ürdün'de gerçekleştirilen bir operasyon sırasında iki ABD askerinin hayatını kaybettiğini, bir askerin kaybolduğunu ve yaralanan dört askerin tedavi için hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Resmi açıklamada operasyonun niteliğine dair ayrıntı verilmezken, İran unsurlarının özellikle Ürdün sınır hattındaki askeri noktalara yönelik füze trafiğini yoğunlaştırdığı bildirildi.

Tahran'ın bölgedeki ABD ve müttefik üslerini hedef alan "Nasr 2" adlı askeri operasyonu yedinci gününü geride bıraktı. Devrim Muhafızları Ordusu ile orduya bağlı füze ve İHA birimlerinin koordineli şekilde yürüttüğü sabaha karşı operasyonunda, Ürdün'deki askeri üsler ağır ateş altına alındı. Bölgedeki hava savunma sistemlerinin etkisiz kılınmasının ardından, özellikle Muvaffak el-Salti Hava Üssü yoğun şekilde vuruldu. Yerel kaynaklar, füze isabetlerinin ardından askeri tesisten yoğun dumanlar yükseldiğini aktarıyor.

İSABET ORANI KATLANDI

Gelişen askeri kapasite ve saha operasyonlarına ilişkin Tahran'dan da önemli açıklamalar geldi. İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı'nın Medya Danışmanı Hamid Rıza Mukaddemfer, Tahran'daki bir halk buluşmasında, son dönemdeki operasyonların geçmişe kıyasla çok daha yüksek bir isabet oranına ulaştığını ve askeri kabiliyetlerinin yeni bir aşamaya geçtiğini belirtti. Yeni füze ve İHA yöntemlerinin karşı tarafı hazırlıksız yakaladığını ifade eden Mukaddemfer, Suriye ve Ürdün'deki ABD üslerine düzenlenen saldırıların ciddi hasara yol açtığını kaydetti.

Mukaddemfer, küresel aktörlere jeopolitik bir uyarıda bulunarak Hürmüz Boğazı ve Babülmendep geçiş noktalarının stratejik önemine dikkat çekti. Düşman unsurların İran'a yönelik ekonomik veya deniz yoluyla baskı kurmaya çalışması halinde bu durumun küresel enerji dengelerini sarsacağını belirten Mukaddemfer, ortaya çıkacak ağır bedeli yalnızca ABD'nin değil, Avrupa ülkelerinin de ödemek zorunda kalacağını sözlerine ekledi.