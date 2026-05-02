İran yönetiminin Pakistan aracılığıyla dün ABD'nin barış görüşmeleri için ön teklifine yanıt verdiği öğrenildi.

Ancak ABD Başkanı Donald Trump bu tekliften pek memnun kalmadı. Oval Ofis’te gazetecilere konuşan Trump, "Bize sundukları şeylerden tatmin olmuş değilim" ifadelerini kullandı.

Trump, İran liderliğinin oldukça kopuk olduğunu ve kendi içinde fikir ayrılıkları yaşadığını öne sürdü. Benzer açıklamaları yaklaşık iki haftadır sürdürüyordu.

Beyaz Saray, İran'ın nükleer silaha sahip olmasına asla izin vermeyeceklerini bir kez daha vurguladı.

Trump sürece dair şüphelerini "İran ile yeni bir görüşme yaptık ve neler olacağını göreceğiz. Bazı adımlar attılar ama oraya varabileceklerinden emin değilim. Bir anlaşma yapmayı çok istiyorlar fakat liderlerinin kim olduğunu kimse kesin olarak bilmiyor" sözleriyle dile getirdi.

İRAN REST ÇEKTİ

Müzakerelerin temelini İran'ın sunduğu Hürmüz Boğazı'nın açılması ve savaşın bitirilmesi teklifi oluşturuyor.

Tahran nükleer görüşmelerin daha ileri bir tarihe bırakılmasını talep etmişti. Ancak Beyaz Saray özel temsilcisi Steve Witkoff nükleer konuyu taslağa geri ekleyen bir dizi düzenleme gönderdi.

Bu yeni şartlar İran'ın bombalanan tesislerden zenginleştirilmiş uranyum çıkarmasını veya buralarda yeniden faaliyete geçmesini yasaklıyor.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise bölge ülkeleriyle yaptığı temaslarda diplomasiye açık olduklarını yineledi.

Arakçi, Tahran'ın şartlarını "Eğer Amerikan tarafının aşırı talepleri, tehditkar söylemleri ve kışkırtıcı eylemleri değişirse İran diplomasi yolunu izlemeye hazırdır" sözleriyle belirtti.

ABD'DE 'SAVAŞA DEVAM' HAZIRLIĞI

ABD ise bölgedeki deniz ablukasını sürdürürken yeni askeri müdahale seçeneklerini değerlendirmeye devam ediyor.

Trump Perşembe günü Beyaz Saray’da üst düzey ulusal güvenlik ekibiyle kritik bir toplantı gerçekleştirdi.

Kriz Odası'ndaki görüşmeye Başkan Yardımcısı JD Vance ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio gibi isimler katıldı.

ABD üst düzey komutanlar İran'a yönelik olası müdahale planları hakkında ekibe kapsamlı bir brifing sundu.

Trump bu görüşmenin ardından önlerindeki seçenekleri açık bir dille özetledi.

Gazetecilere yaptığı açıklamada "Önümüzde çeşitli seçenekler var. Gidip onları tamamen yerle bir edip bu işi sonsuza dek bitirmek mi istiyoruz yoksa bir anlaşma yapmaya mı çalışıyoruz? İşte seçenekler bunlar" dedi.

Trump İranlıların bir anlaşma yapmayı canı gönülden istediğini iddia ederken Tahran yönetimi de anlaşmaya asıl ihtiyacı olan tarafın Trump olduğunu savunuyor.