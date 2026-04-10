İran ve ABD arasındaki görüşmeler Cumartesi sabahı İslamabad'da başlıyor. İran ve ABD heyetleri 10 bin Pakistan askerinin ve onlarca jet uçağının ve hava savunma sisteminin koruduğu Pakistan'ın başkentinde bir araya gelecek.

ABD tarafının baş müzakerecisi olarak yola çıkan Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İslamabad'a doğru yola çıktı. Ancak İran delegasyonu henüz görüşmelere katılmak için hazırlıklara başlamadı.

Zira İran'ın en önemli şartı olan ateşkes, Lübnan'da paramparça oldu. İsrail ordusunun yoğun bombardımanı altında kalan ülkeye her saat onlarca bomba düşüyor.

İsrail ordusu Başkent Beyrutu ile birlikte Lübnan'ın güneyindeki kent ve büyükşehirleri vurdu. İran destekli Hizbullah'ı yok etmek için operasyon başlattığını duyuran İsrail ise zaman kazanmak için saldırıları arttırıyor.

Lübnan basını, saldırıları katliam olarak niteledi. Son rakamlara göre Lübnan'da 250'den fazla kişi yaşamanı yitirdi. İsrail ordusu ölümlerin "çoğunlukla Hizbullah militanları" arasından olduğunu söylerken Lübnan basını ölenlerin çoğunun sivil olduğunu vurguladı.

İRAN GÖRÜŞMELERE KATILACAK MI?

Bu esnada başkanlık uçağı Air Force-2 ile Pakistan'a doğru yola çıkan Vance, görüşmeleri yorumladı. Başkan Yardımcısı "Müzakereleri sabırsızlıkla bekliyoruz. Bence olumlu geçecek." yorumunu yaptı.

Vance, "İranlılar iyi niyetle müzakere etmeye ve uzlaşma göstermeye hazırsa, bu iyi birşey. Eğer bizimle oyun oynamaya kalkışırlarsa, müzakere ekibinin pek de anlayışlı olmadığını göreceklerdir. Başkan bize oldukça net talimatlar verdi; bakalım nasıl gidecek" diye ekledi.

Buna karşı İran tarafı Lübnan'da ateşkes sağlanmadan barış görüşmelerine katılmayacaklarını vurguladı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi "İran-ABD Ateşkes şartları açık ve nettir: ABD bir seçim yapmak zorundadır — ya ateşkes ya da İsrail aracılığıyla savaşın devamı" açıklamasını yaptı.

Arakçi "ABD, ikisini birden elde edemez. Dünya, Lübnan’daki katliamları izliyor. Top ABD’nin sahasında ve dünya, ABD’nin taahhütlerini yerine getirip getirmeyeceğini izliyor" dedi.

İran tarafının müzakerelere katılıp katılmayacağı hala bir soru işareti. Buna karşı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Trump'a verdiği 'Lübnan'da yumuşama' taahhüdüne rağmen saldırılar sürüyor.

PAKİSTAN'DA 10 BİN ASKER SOKAĞA İNDİ

Pakistan'da ise büyük görüşme için hazırlıklar sürüyor. Görüşmeler sırasında İran heyetine karşı düzenlenebilecek olası bir suikast girişmine karşı İslamabad'da ordu sokağa indi.

10 bin Pakistan askeri her sokak başında bir karakol kurarken İran ve ABD hükümetlerinin heyetlerini taşıyan uçakları korumak için jet uçaklarını görevlendirdi.

Bu esnada şehrin stratejik noktalarına hava savunma bataryaları yerleştirildi. Heyetlerin kalacağı 5 yıldızlı Serena Oteli ise tamamen boşaltıldı. Şehir genelinde 2 gün resmi tatil ilan edildi.

Pakistan, "görevinin görüşmelerin sorunsuz gerçekleşmesi" olduğunu söyledi ve "kalanı İran ve ABD'ye bağlı" diye konuştu.