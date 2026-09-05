İran Öğrenci Haber Ajansı’nın bildirdiğine göre, Hark Adası açıklarındaki bir İran petrol tankeri füze saldırısına uğradı. Ajansa göre herhangi bir can kaybı bildirilmedi.

Fars'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Yaklaşık bir saat önce, Hark Adası yakınlarındaki Basra Körfezi’nde birkaç patlama sesi duyuldu.



Hark Adası’nda bulunan bir Fars Haber muhabiri, patlamaların Basra Körfezi’nden geldiği izlenimini verdiğini, ancak bölgede duman veya yangın izine rastlanmadığını belirtti.



Şu ana kadar patlamaların nedeni veya kaynağıyla ilgili resmi ya da doğrulanmış bir bilgi açıklanmadı.

Hark Adası, İran’ın ham petrol ihracatının yüzde 90’ını karşıladığı için ülkenin petrol endüstrisi açısından hayati öneme sahip. Trump daha önce bu bölgeyi ele geçirmekle tehdit etmişti.