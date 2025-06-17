İsrail ordusu, iki gün önce atanan İran'ın "savaş dönemi komutanı" görevi gören Genel Kurmay Başkanı Ali Şadmani'yi öldürdüğünü duyurdu.

İsrail güçleri, saldırının Tahran’ın merkezindeki bir karargaha düzenlenen hava saldırısıyla gerçekleştirildiğini açıkladı.

İsrail güçleri, savaşın açılış hamlelerinde İran komuta zincirine büyük bir darbe indirmiş ve daha önceki Genel Kurmay Başkanı dahil olmak üzere onlarca komutanı öldürmüştü.

Bu son saldırı, İran'daki istihbarat güvenliği hakkında önemli soru işaretleri yarattı. Daha bir haftasını doldurmadan ölen komutanın bu kadar hızlı bir şekilde hedef alınması, İran'da endişe yarattı.

İran, henüz Genel Kurmay Başkanı'nın ölümünü doğrulamadıç.

ALİ ŞADMANİ KİMDİR?

Ali Şadmani bu ayın başında, ilk dalga saldırılar sırasında öldürülen eski Genelkurmay Başkanı Alam Ali Raşid’in yerine atanmıştı.

Göreve geldikten sonra Acil Komuta Birimi’ni devralan Şadmani, İran'ın füze saldırılarının planlarını yöneten ve onaylayan kişi konumundaydı.

Daha önce aynı birimde komutan yardımcısı olarak görev yapmış ve İran Genelkurmay Başkanlığı'nın Operasyonlar Dairesi’ni yönetmişti.

Askeri kariyeri boyunca füze saldırıları, insansız hava araçlarıyla düzenlenen operasyonlar konusunda uzmanlaşmıştı.