İsrail Hava Kuvvetleri çarşamba günü İran'ın güneybatısında yer alan, dünyanın en büyük doğal gaz tesislerinden biri olan Güney Pars sahasını hedef aldı.

Beyaz Saray onayıyla gerçekleşen bu saldırı, İran için savaşta "yeni bir evrenin başlangıcı" oldu. İran, gaz sahalarının ve öldürülen liderlerinin intikamını almak isteyen ülke Körfez'e füze ve İHA yağdırdı.

Körfez, ateş çemberine alınınca, İran'ın intikam saldırılarından sonra ABD Başkanı Donald Trump İran'ın enerji tesislerinin bir daha vurulmayacağını açıkladı. Trump, saldırıya verdiği izne pişman oldu.

KÖRFEZİ YAKAN HATA

Katar, BAE , Bahreyn ve Suudi Arabistan füzelerin hedefi olurken Hizbullah ve İran İsrail'i beraber vurdu. Saldırılar esnasında Ras Laffan hava üssü vuruldu, iddiaya göre Ben Guiron'daki yakıt ikmal uçakları tahrip edildi.

ABD'nin Bağdat'daki, Bahreyn'deki üsleri de hedef alındı. Diplomatik binalara İHA'lar ve füzeler yağdı.

Bu saldırılardan kısa süre sonra Brent petrrol ve LNG fiyatları fırladı. Varil başına 110 dolara çıkan petrol, LNG ise metreküp başına 266 dolar oldu.

İsrailli yetkililer Pars sahasına yapılan saldırının nedeni olarak "Tahran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyatı aksatmasını engellemek için yaptıklarını" belirtti. Trump ise operasyona onay verdi.

TRUMP YALAN SÖYLEDİ, 'BİR DAHA OLMAYACAK' DEDİ

Beyaz Saray ve İsrail operasyonu ortaklaşa planladı. Dünyanın en büyük gaz tesisini hedef alan saldırılar Trump'ın izniyle gerçekleşti.

Katar yönetimi saldırıdan hemen sonra Amerika ile temasa geçti. Beyaz Saray temsilcisi Steve Witkoff ve üst düzey yetkililere Amerika'nın durumdan haberdar olup olmadığını sordu.

Başkan Trump gerilimi düşürmek için Truth Social üzerinden bir açıklama paylaştı. İsrail kuvvetlerinin Orta Doğu'daki gelişmelere öfkelenerek "şiddetli bir şekilde patladığını" ve bu saldırıyı gerçekleştirdiğini iddia etti.

Trump "Amerika Birleşik Devletleri'nin bu özel saldırı hakkında hiçbir bilgisi yoktu" diyerek Katar'ın bu sürecin hiçbir şekilde parçası olmadığını ve ne şekilde olursa olsun bu sürecin parçası olmadığını savundu. Ancak Amerikalı ve İsrailli yetkililer Trump'ın bu ifadelerinin yanlış olduğunu belirtti.

Katar saldırıdan önceden haberdar edilmese bile Trump’ın planı bildiği ortaya çıktı. Saldırı bizzat Başbakan Netanyahu ile koordine edildi.

Trump "masum bir taraf olan Katar’a yönelik saldırıları haksız bulduğunu" açıkladı ve Tahran yönetimine yönelik bir ultimatom yayımladı.

İRAN'A TEHDİTLER SAVURDU

Trump "İran akılsızca davranıp tamamen masum olan Katar'a tekrar saldırmadığı sürece bu son derece önemli ve değerli Güney Pars sahasına yönelik İsrail tarafından başka hiçbir saldırı yapılmayacaktır" uyarısında bulundu.

Tekrar bir saldırı olması durumunda Amerika'nın İsrail yardımı veya rızası olsun ya da olmasın tüm sahayı havaya uçuracağını duyurdu.

Trump İran'ı "daha önce hiç görmediği veya tanık olmadığı bir güçle kitlesel olarak vurmakla" tehdit etti.

İran'ın geleceğini etkileyecek adımlar atmak istemediğini ancak Katar'ın tekrar hedef alınması halinde bunu yapmakta tereddüt etmeyeceğini ekledi.