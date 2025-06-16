İran ve İsrail arasındaki savaş, dünya gündemine oturdu. Dört ayrı bölgede askeri operasyonlar düzenleyen İsrail, İran'ın füze salvolarına karşı şehirlerini savunmakta büyük güçlük çekiyor.

İran'ın 4 gün içinde fırlattığı 500'e yakın füze taarruzu, Yemen'den gönderilen füze ve İHA'larla desteklendi. Bu füzeler düştüğü yeri yakarken, civar ülkeler için ilginç bir ışık şovuna dönüştü.

İran ve İsrail hava sahası, güvenlik sebebiyle tamamen kapatıldı. Ancak bu yüksek irtifada uçan uçakların İran'dan fırlatılan füzeleri görmesine engel olmadı. Yerden yükselen füzeler, batan güneşin önünü kapadı.

İRAN FÜZELERİ, LÜBNAN'DA PARTİ SEBEBİ

İsrail saldırılarıyla büyük hasar gören ve birçok sivilin İsrail bombardımanıyla öldürüldüğü Lübnan'da ise füzelerin uçuşu, bayram gibi kutlandı.

Lübnan göklerinde görülebilen İran füzeleri, çatı partileri ve arkadaş toplantılarıyla izlendi. Binlerce Lübnanlı, İsrail'in Hizbullah'a karşı verdiği savaş boyunca Beyrut ve bölgedeki sivilleri hedef almasını affetmedi.

İran'ın saldırısı, birçok Lübnanlı için yaşadıkları acıyı hatırlattığı kadar, İsrail'in operasyonlarına karşı öfkeyi de yeniden alevlendirdi.